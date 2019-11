17 settembre 2019, il giorno in cui il sistema finanziario Usa ha rischiato il collasso Cos’è accaduto davvero a metà settembre, quando la Fed è intervenuta per salvare il mercato interbancario Usa? Ecco, dietro le quinte, i motivi degli interventi. La posta in palio che arrivava fino ai mutui Usa. E la storia mai raccontata

Esclusivo/ Il giorno in cui il sistema finanziario Usa ha rischiato il collasso

1' di lettura

Cos’è accaduto davvero a metà settembre, quando il mercato interbancario statunitense è letteralmente andato in tilt costringendo la Federal Reserve a iniezioni di liquidità che non si vedevano dal 2008? E soprattutto: perché la Fed è intervenuta in maniera così ingente, iniettando 260 miliardi di dollari in due mesi sul mercato interbancario? Cosa sarebbe successo se non fosse intervenuta? Chi ha davvero salvato e chi sta ancora oggi salvando? E cosa c’entrano i risparmi dei contadini giapponesi con gli equilibri della finanza globale?

Su 24+ la versione integrale dell’inchiesta

Dietro le quinte delle spiegazioni ufficiali, tutte tecniche, il Sole 24 Ore ha scoperto alcune ragioni non ufficiali. Non ancora emerse. Ragioni che vanno cercate in Giappone. Più precisamente in una banca nipponica. E ha scoperto anche chi e cosa ha salvato la Fed con i suoi super-interventi: una serie di veicoli e di investitori non bancari, che sul mercato interbancario traggono la linfa vitale. Una serie di soggetti che operano intorno al mercato delle obbligazioni legate ai mutui Usa.

IL SALVAGENTE DELLA FED Ecco come è cresciuto il bilancio Fed con le super-iniezioni di liquidità partite a metà settembre.Dati in miliardi di dollari. Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Reuters

Ecco dunque qual è la posta in palio, che ha costretto la Fed a interventi ingenti: il mercato dei mutui Usa. Se la banca centrale americana non fosse intervenuta, il domino della crisi avrebbe potuto colpire proprio il mercato dei mutui Usa. Quello da cui partì la crisi del 2007-2008.

Sul Sole 24 Ore in edicola e in digitale , la storia mai raccontata dello shock sul mercato interbancario Usa.