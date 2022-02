1992 – 2022, i 30 anni di Mani pulite

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Era il 17 febbraio 1992 quando, su ordine del pubblico ministero Antonio Di Pietro, fu arrestato Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio e membro di primo piano del PSI milanese: una data che ha segnato l'inizio di un'inchiesta che ha cambiato la politica e l'Italia.

A 30 anni da quell'inchiesta Radio 24 e IlSole24Ore.com propongono una serie di appuntamenti per rileggere quel momento storico e approfondirne la portata oggi.

Loading...

Si parte Lunedì 14 febbraio quando prenderà il via su Radio 24 la serie podcast “Monetine – 5 storie di Mani pulite” in cui Simone Spetia, conduttore di 24 Mattino e del Podcast originale “Una cosa per volta”, racconta le storie degli uomini che hanno vissuto l'inchiesta che ha cambiato la politica e l'Italia. Si intrecciano così le biografie di un magistrato, di un avvocato, di un giornalista, di un politico e di un imprenditore – tutti ingranaggi e motori di quella macchina che pose fine alla Prima Repubblica e che si pensava avrebbe dato il via a una “rivoluzione”. Con le voci e le riflessioni, tra gli altri, di Gherardo Colombo, Paolo Cirino Pomicino, Giuliano Pisapia e Goffredo Buccini, per comporre il racconto dell'Italia di allora e di oggi. La serie sarà disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme.

Giovedì 17 febbraio, inoltre, la trasmissione quotidiana di Radio 24 24 Mattino dedicherà a questo trentesimo anniversario una puntata speciale, per ascoltare alcuni brani del Podcast e riflettere con Paolo Mieli sulle vicende che rappresentano uno degli snodi della nostra storia recente.

Su IlSole24Ore.com, a partire da mercoledì 16 febbraio i lettori potranno inoltre ripercorrere le fasi salienti di Mani Pulite attraverso un docu-video curato da Rosalba Reggio che, attraverso le immagini e le testimonianze dei giornalisti del Sole 24 Ore che seguirono il caso, rievocherà le tappe dell'inchiesta, mentre uno speciale online aiuterà a tracciare un quadro di cosa è cambiato – o meno - da allora: dalla riforma della giustizia alla gestione di appalti e lavori pubblici, dal ruolo dei protagonisti dell'epoca alle caratteristiche dei partiti e della politica.