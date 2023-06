2 giugno, l’esordio di Meloni ai Fori e le parole chiave: patria, valori, sacrifici

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’Italia siamo noi». Per la sua prima Festa della Repubblica, in una Roma assolata, il Governo Meloni sceglie uno slogan che richiama gli italiani al proprio «patrimonio di valori». «A simboleggiare - ha spiegato il ministero della Difesa guidato da Guido Crosetto - che la Repubblica non esisterebbe senza la coesistenza di differenti sogni, provenienza, età, professioni, condizioni sociali che senza alcuna distinzione si identificano in una unità che affratella tutti i cittadini e le cittadine del nostro Paese».

L’omaggio di Mattarella al Milite Ignoto

La cerimonia si apre con l’alzabandiera solenne e l’omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato da Crosetto. Deposta la corona d’alloro, e intonato l’inno ai Caduti seguito dal passaggio delle Frecce Tricolori. Il capo dello Stato passa poi in rassegna i reparti.

Mattarella: «Ora la sfida è difesa europea integrata»

Al capo di stato maggiore della Difesa, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Mattarella ha già consegnato il suo messaggio: «I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un'Italia autorevole protagonista in quell'Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare. Libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti dei singoli e delle comunità sono pilastri fondamentali della nostra Carta costituzionale». Un richiamo, inoltre, «all’orizzonte di una difesa europea realmente integrata», che «è la nuova sfida che attende le Forze Armate».

Crosetto celebra lo “spirito repubblicano”

Nella sua lettera alle donne e agli uomini della Difesa, il ministro Crosetto ricorda il «prezioso lavoro dei nostri padri costituenti» che scrissero «il capolavoro» della Costituzione. E cita l’alluvione, «perché in quelle immagini di centri urbani allagati, di lutti, di fango, di natura in rivolta, di disperazione, ma anche di solidarietà, di amore, di voglia di ricominciare, di soccorritori giunti da ogni angolo d’Italia, di giovani e meno giovani intenti a ripulire, di gente che si rimbocca le maniche per ritornare, con ostinazione e coraggio, alla normalità, ho visto la Repubblica nella sua dimensione più pura e più concreta: quella di comunità, di comunità solidale che affratella e unisce tutti i suoi cittadini». Repubblica «di tutti, ma soprattutto per tutti», sottolinea il ministro. Con le Forze Armate «parte, da sempre, di questo spirito repubblicano e che, da sempre, gli conferiscono la dignità dell’azione, la rapidità dell’intervento, la certezza della sicurezza a difesa dei cittadini».

Alla parata sfilano in 5.500, 300 sindaci

Alle 10, dopo l’arrivo in tribuna di Mattarella, a bordo della storica Lancia Flaminia presidenziale scortata dai Corazzieri a cavallo, comincia la tradizionale parata ai Fori imperiali: sfilano in 5.500 tra personale militare e civile. Ad aprire la manifestazione, circa 300 sindaci con la fascia tricolore guidati dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, insieme agli amministratori di alcuni dei Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna: Marco Panieri (Imola), Luca Della Godenza (Castel Bolognese), Enrico Cangini (Sarsina). Subito dopo il soprano Eleonora Buratto intona l’inno d’Italia accompagnata dalla Banda Interforze. Dieci i settori della rassegna, con la partecipazione di tutte le componenti dello Stato: forze speciali, Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, corpi militari e ausiliari dello Stato, Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Protezione civile, reparti a cavallo, atleti e atleti paralimpici, applauditissimi.