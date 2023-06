2 giugno, Mattarella: «Ora sfida è difesa integrata europea». Meloni: «Remare tutti nella stessa direzione»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alle celebrazioni per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica in via dei Fori Imperiali a Roma, 2 giugno 2023. Italian President Sergio Mattarella with Italian Minister of Defense Guido Crosetto during the celebrations of Republic Day, in Rome, Italy, 02 June 2023. ANSA/ANGELO CARCONI

La rassegna dei reparti e la parata militare

Successivamente il presidente della Repubblica ha passato in rassegna i reparti schierati per la rivista e, in seguito, assisterà alla parata militare ai Fori Imperiali, che inizierà alle 10. Piazza Venezia è affollata di gente accorsa a seguire la manifestazioneTutto pronto per la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. È la prima Festa della Repubblica dell’era Meloni. E sarà una parata militare e civile in grande stile, quella messa a punto dal ministro Guido Crosetto con i suoi generali, al lavoro da settimane sulla sequenza che oggi dominerà il panorama dei Fori Imperiali. Sfilano in 5.500 tra militari e civili. In apertura 300 sindaci insieme al presidente dell'Anci Antonio Decaro, con rappresentanza degli amministratori dell'Emilia Romagna colpita al cuore, e chiude con le acrobazie delle Frecce tricolori

Il parterre delle autorità

Folto come al solito il palco autorità: con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci sono la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, i ministri di Difesa ed Esteri, Guido Crosetto e Antonio Tajani, la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Presenti alle celebrazioni anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Capo della Polizia Vittorio Pisani e il segretario generale della Difesa Luciano Portolano.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saluta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la parata militare organizzata per le celebrazioni per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica in via dei Fori Imperiali a Roma, 2 giugno 2023. ANSA/CLAUDIO PERI

2 giugno, Meloni: remare insieme verso stessa direzione

«Non é una semplice celebrazione museale. È la dimensione del fatto che o noi capiamo che, se ci sia difficoltà o che le cose vadano bene, ne usciamo solo insieme, serve che ciascuno faccia la sua parte. Non c’è nessuno che da solo può risolvere i problemi. Capire che siamo tutti legati è l’elemento culturale che serve per capire che dobbiamo remare tutti verso la stessa direzione». Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti al margine delle celebrazioni della Festa del 2 giugno.

La sfilata militare

A seguire, il soprano Eleonora Buratto ha intonato l’Inno d’Italia accompagnata dalla Banda Interforze. Il settore di apertura vedrà la presenza, tra gli altri, delle bandiere delle forze armate e della Guardia di finanza, dei Gonfaloni di Regioni, Province e Comuni italiani, dei labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e le bandiere Onu, Nato, Ue e quelle degli organismi multinazionali in cui operano le forze armate. La rassegna sarà strutturata in 10 settori che vedranno la partecipazione di tutte le componenti dello Stato: personale militare e civile, Corpi armati e non armati dello Stato, Bandiere e Stendardi, Bande e Fanfare militari. Oltre al sorvolo della Pattuglia acrobatica nazionale è previsto anche il passaggio di elicotteri, velivoli e mezzi pesanti.

La macchina dei soccorsi

Da un lato, insomma, prova muscolare di schieramento militare nelle varie articolazioni. Dall'altro, celebrazione di una macchina di soccorso e sicurezza che in queste settimane ha dato un'altra prova d'eccellenza, dalla tragica alluvione in Emilia Romagna, al Piano di evacuazione che ha riportato a casa gli italiani travolti dagli scontri in Sudan.