Due miliardi di investimenti per l’immobiliare italiano nel primo semestre 2023

Riprendono, nel secondo trimestre 2023, gli investimenti nei settori dell’hospitality e del retail. Per il primo comparto i numeri sono sui 147 milioni di euro nel Q2, con un totale semestrale di poco oltre i 270 milioni di euro, principalmente distribuiti in deal di size medio-piccole. Il secondocomprato invece, ha registrato nel corso del trimestre investimenti per circa 120 milioni di euro, in ripresa rispetto al periodo precedente, per un totale da inizio anno di circa 160 milioni di euro, grazie soprattutto ai comparti big box e out of town.

Gli asset del settore Alternative invece, nel secondo trimestre hanno attirato un volume di investimenti pari a 175 milioni di euro; in particolare nel segmento Healthcare, dove sono stati registrati importanti operazioni di soggetti istituzionali. A livello semestrale, gli investimenti ammontano a 377 milioni di euro.

In generale, nota Dils, quello che si nota in maniera trasversale tra tutte le asset class, è l’aumento dell’interesse degli investitori in operazioni value-add che consentano la creazione di nuovo prodotto, come l'acquisto di terreni, edifici vuoti da riposizionare e progetti in fase di sviluppo.

«Riteniamo che il superamento dell’attuale fase sia possibile adottando una prospettiva di medio-lungo periodo che prenda in considerazione i principali driver di innovazione della industry – aggiunge Amitrano –. Il primo è senza dubbio la transizione green e socialmente sostenibile, con importanti possibilità di riposizionamento e conseguente rivalutazione del patrimonio immobiliare italiano, tra i più obsoleti d’Europa. Il secondo è la rielaborazione della rigida distinzione tra asset class attraverso l'introduzione di nuovi format ibridi in ambito uffici e retail, oltre a una particolare attenzione ai settori emergenti e più promettenti quali healthcare, longevity ed education».



Loading...