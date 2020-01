2020, i concerti più attesi: da Paul McCartney ai Guns n’ Roses

Kendrick Lamar

Vedere un grande del rap che si esibisce da queste parti è cosa rara. Particolare che già di suo legittima la presenza all’unica data italiana di Kendrick Lamar, il 7 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per il «Rock in Roma».

The Lumineers

A sette anni dalla pubblicazione dell’omonimo album d’esordio che li ha resi famosi in tutto il mondo e a tre da Cleopatra, il disco che li ha consacrati, The Lumineers sono tornati con l’album III (2019). Lo eseguiranno dal vivo il 5 luglio a «Rock in Roma», il 6 all’Ogr di Torino e il 12 all’Arena di Verona.

Billie Eilish

È universalmente ritenuta la «next big thing» del pop, ha da poco compiuto i 18 anni e sul palco è una forza della natura. Provare per credere: Billie Eilish venerdì 17 luglio si esibirà al Milano Innovation District.

Kiss

Gli anni sul groppone sono tanti e stavolta la fine è vicina. Così almeno dicono i «Cavalieri Mascarati» del rock and roll, altrimenti noti come Kiss: nel 2020 il loro «Endo of the World Tour», giro del mondo dell’addio, toccherà anche l’Italia, con una data (13 luglio) all’Arena di Verona. Come direbbe Gene Simmons, «I wanna rock and roll all nite».

Cat Stevens

Folk d’autore anni Settanta quello di Yusuf Cat Stevens, artefice di quella memorabile pagina della musica popolare che si chiama Tea for the Tillerman (1970). Cinquant’anni dopo si esibirà al «Lucca Summer Festival» (18 luglio) e alle Terme di Caracalla a Roma (20 luglio).