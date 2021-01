2021 anno ancora nero per il trasporto aereo: volumi a -40% sul pre Covid Un vaccino efficace nel lungo periodo e i test rapidi anti Covid nel breve periodo sono le soluzioni attese per la ripresa che, tuttavia non compenseranno i danni provocati al settore, soprattutto per i viaggi d’affari di Mara Monti

(REUTERS)

L’anno non inizia con le migliori prospettive per il settore del trasporto aereo, tra i più colpiti dalla pandemia. A pesare sono i nuovi lockdown introdotti in Gran Bretagna e in Germania per l’aggravarsi dei contagi: due delle principali compagnie aeree europee, British Airways e easyJet hanno annunciato un ulteriore taglio dei voli già ridotti dall’avvio della stagione invernale. I timidi segnali di ripresa che si erano intravisti nel corso del periodo natalizio sono destinati a svanire velocemente...