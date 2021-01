2021, finanza verde e clima al centro dell’agenda globale di Laurence Tubiana

(EPA)

5' di lettura

Quando i rappresentanti di circa 200 Paesi finalizzarono l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico il 12 dicembre 2015, ci furono molti festeggiamenti in tutto il mondo. Sono però passati cinque anni da allora e il mondo è in uno stato di sempre maggiore incertezza. Inoltre, la crisi del Covid-19 non lascia spazio a soluzioni rapide e ha per contro comportato una crisi sociale ed economica sempre più profonda con un indebitamento sempre più elevato.

Lo scenario geopolitico continua a essere frammentato, proprio come negli ultimi decenni, e con un processo di riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali in corso, le prospettive per il raggiungimento di una maggiore integrazione globale attraverso il commercio si stanno riducendo.

Loading...

Una sfida ineludibile

Tuttavia, nonostante questi recenti tumulti, rimane una certezza: la crisi climatica e la necessità di rispettare l’accordo di Parigi, ovvero l’unico percorso delineato per la decarbonizzazione dell’economia globale. Sebbene l’accordo sia stato inizialmente accolto con qualche dubbio, i suoi meccanismi primari si stanno rivelando efficienti e l’obiettivo di zero emissioni di gas serra entro metà secolo è ora il riferimento di molti governi e aziende in tutto il mondo.

Un numero crescente di settori economici (finanza pubblica e privata, energia, trasporto, e, in maniera crescente, l’industria) stanno definendo dei target in linea con questo principio.