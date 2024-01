2023 nel pallone: le pagelle di buoni e cattivi del calcio italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche il 2023 è passato. Stia tranquillo che non ci mancherà. E non solo per il calcio. A parte Napoli tricolore, le tre italiane finaliste in Europa e la sfida infinita tra Inter e Juve, non lascia molti rimpianti. Più illusioni che successi, più debiti che incassi, più ricordi che progetti. E anche l’annullamento in extremis dei benefici fiscali garantiti ai calciatori provenienti dall’estero, per quanto eticamente discutibile, è l’ultimo tsunami su un mondo da tempo sommerso dai debiti.

In cima, sembra ormai una questione privata tra Inter e Juve. Nel 2024 ripartono con 45 e 43 punti. Una media da capogiro che fa rimpicciolire le rivali che, al confronto, sembrano fare un’altra corsa: quella dei sacchi. Colpisce come l’Inter, più attrezzata in tutto, non riesca a scrollarsi di dosso i bianconeri. A un passo dal titolo d’inverno si è arenata a Genova (1-1), mentre la Juve, superando la Roma con il solito 1-0 (il 12esimo della stagione), le si è incollata di nuovo alle spalle come un’ombra sinistra. Viene in mente Duel, quel film di Spielberg dove un tranquillo commesso alla guida di un auto viene inseguita da un minaccioso tir che non gli dà respiro. Un vero incubo per chi sta davanti. Lo sarà anche per Inzaghi?

Dietro, a nove punti dalla vetta, terzo triste e solitario, c’è il Milan che fa quasi la ola per aver battuto (1-0) il Sassuolo a San Siro: scampato pericolo. Un piccolo passo che vale più di un grande balzo. Un’altra frenata sarebbe stata deleteria per un gruppo martoriato da infortuni e frustrazioni.

Chi è caduto malamente, proprio alla vigilia del brindisi, è stato invece il Bologna spazzato via dalla sorprendente Udinese. Che cosa sia capitato alla squadra di Thiago Motta, brillante fino a una settimana fa, è uno dei tanti misteri del calcio. Troppe tagliatelle a Natale? Forse non lo sa neppure l’Intelligenza Artificiale

Comunque sia, per festeggiare l’anno che verrà che nel frattempo è già arrivato, diamo le pagelle ai migliori e ai peggiori del 2023. E se qualcuno si offende, si consoli pensando che nessuna materia, a parte la politica, è più opinabile e transitoria del calcio. Panta rei, tutto scorre, dice Eraclito ai i suoi seguaci che infatti non fanno gli allenatori o i giornalisti sportivi.