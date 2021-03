22 marzo: nella Giornata dell'Acqua, le soluzioni hi-tech per migliorare uso e risparmio

Grohe, player globale di soluzioni per il bagno, ha messo a punto Grohe Blue Home, un sistema di filtrazione domestico due in uno che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca filtrata naturale, leggermente frizzante o frizzante. Composto da refrigeratore, filtro e bombola CO2, è molto compatto e può essere installato in qualsiasi spazio della cucina, sotto il lavello o entro un raggio di quattro metri, senza bisogno di ristrutturazioni o interventi invasivi.

Per uffici e famiglie numerose è stato pensato Grohe Blue Professional, poi c'è Grohe Blue Pure, che eroga acqua filtrata naturale a temperatura ambiente. Tutte queste tre soluzioni si basano sui filtri Grohe, tra cui quello a cinque stadi che permette di rimuovere anche le particelle più fini, riduce il residuo fisso e diminuisce il calcare senza intaccare le sostanze essenziali. Ma c'è anche il filtro Magnesium + Zinco, che arricchisce l'acqua anche di magnesio e di zinco, migliorandone il gusto e apportando benefici per la salute.

Grohe Blue Professional.

C'è poi il miscelatore Velis, che monta una nuovissima cartuccia ecologica in ULTEM 2200, un polimero plastico elastico e resistente, utilizzato solitamente in campo chirurgico. Progettato per durare nel tempo, garantisce una perfetta salubrità dell'acqua e, in abbinamento con l'aeratore a scomparsa, limita i consumi a soli 5 l/min contro i 9/11 della maggior parte dei rubinetti in commercio. È disponibile anche in versione freestanding per lavabo a pavimento.

Miscelatore Nobili Velis.

4N1 Touch è il fiore all'occhiello di InSinkErator. Progettato e realizzato in Italia, ottimizza la superficie di lavoro grazie a funzioni multiple: acqua fredda e calda normale, acqua bollente istantanea, acqua fredda filtrata al tocco di un pulsante. Un dispositivo multifunzionale che permette di evitare, per esempio, l'acquisto di un bollitore che occupa spazio sulla superficie di lavoro, o di brocche e bottiglie d'acqua nel frigorifero. Può poi contare su un pulsante a sfioramento che risponde immediatamente al tocco, erogando un flusso regolare di acqua fredda filtrata.

4N1 di InSinkErator

Anche un brand come L'Oréal si impegna a ridurre il consumo di acqua delle sue attività: Sustainable Water Saver è una tecnologia per capelli che combina la micronizzazione con una cartuccia per soffione contenente prodotti per la cura dei capelli progettati da Kérastase e L'Oréal Professionnel. È stata messa a punto insieme a Gjosa, società svizzera di innovazione ambientale, che ha sviluppato un'esclusiva tecnologia di micronizzazione dell'acqua ispirata al modo in cui funzionano i motori a razzo.