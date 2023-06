24hassistance lancia la polizza “zero pensieri” per i motociclisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

24hassistance aggiorna la sua assicurazione RC Motoplatinum destinata ai motociclisti aggiungendo una caratteristica che sarà sicuramente apprezzata dai centauri. Infatti, in caso di sinistro, il mezzo danneggiato può essere riparato nelle officine autorizzate senza dover anticipare alcuna somma. Questo è possibile quando è presente una constatazione amichevole firmata dalle parti coinvolte dove si specifica che il motociclista ha ragione rispetto a quanto accaduto.

L'iniziativa della insurtech milanese associata a Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) è in risposta all'aumento dei prezzi delle assicurazioni per i motocicli dovuta all'adesione delle compagnie assicurative straniere alla convenzione CARD. Infatti ora, in caso di sinistro, il risarcimento viene effettuato dalla compagnia dell'assicurato senza coinvolgere la controparte.