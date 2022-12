25 anni della Baguette Fendi a Ny

Creata da Silvia Venturini Fendi nel 1997, la Baguette compie 25 anni e decide di celebrarli con uno speciale show a New York, con protagonisti anche Marc Jacobs, Linda Evangelista e Sarah Jessica Parker, che con “Sex and the City” contribuì al successo planetario di questa it-bag. Interessante anche la co-lab con Tiffany, marchio strettamente legato a New York ed entrato nella galassia Lvmh (di cui Fendi fa parte) nel 2021.

6/24 8/24 Menu