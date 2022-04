25 aprile, Italia in piazza. Draghi: valori Resistenza attuali. Mattarella depone corona di alloro all’Altare della Patria

25 aprile:Lamorgese,mantenere solidi valori nostra democrazia

«In questo particolare momento storico, in cui le coscienze sono scosse dalla guerra in Ucraina, il 77° anniversario della Liberazione deve rendere ancor più salda la nostra comunità intorno agli imprescindibili valori sui quali si basa la Costituzione della Repubblica italiana», ha ricordato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, in occasione della Festa della Liberazione. «Mantenere solidi i pilastri fondanti della nostra democrazia, quali l’uguaglianza, la solidarietà, la coesione, la riconciliazione, il rispetto dei trattati internazionali, è un dovere - ha aggiunto - non solo delle istituzioni ma di ogni cittadino per preservare nella memoria di tutti noi, e soprattutto delle future generazioni, il sacrificio di chi ha dato la vita per liberare il nostro Paese dal fascismo e da un esercito invasore».

A Milano un corteo si snoderà da Porta Venezia a piazza Duomo

Pagliarulo sarà a Milano per il corteo che dalle 14 partirà da Porta Venezia per raggiungere piazza Duomo. Presenti anche - tra gli altri - il sindaco, Giuseppe Sala, il segretario della Cgil Maurizio Landini e la Brigata Ebraica, che in polemica con l’Anpi aveva proposto di sfilare con le bandiere della Nato. Dal palco parleranno anche due donne ucraine: Tetyana Bandelyuk, che vive da tempo in Italia, e Iryna Yarmolenko, profuga e consigliere comunale di Bucha, città divenuta simbolo delle uccisioni di civili. «Nessuno - ha detto il presidente dell’Anpi, intervenendo al congresso di Articolo Uno - sa dove porterà la vicenda dell’Ucraina, ma in questo vuoto che riempiremo giorno per giorno è già chiaro il tentativo di delegittimazione dell’Associazione: “siete putiniani, anzi Pagliarulo è putiniano, sciogliamo l’Anpi”. Noi non rispondiamo. Ma una cosa vorrei che fosse chiara, a nessuna condizione l’Anpi diventerà subalterna, non perderà la sua autonomia da partiti e editori, e tantomeno perderà la sua fisionomia, un’associazione larga, plurale, aperta a tutti gli antifascisti». Il presidente ha anche convenuto sul parallelo tra la resistenza ucraina e quella italiana: «non c’è dubbio. È evidente che ogni resistenza in caso di guerra diventa resistenza militare. Abbiamo riconosciuto il diritto dei popoli a difendersi dalle invasioni».

Striscioni anti-Usa a Roma. Anpi: inopportuni

Sulle note di “Bella Ciao” è partito da Largo Bompiani il corteo dell’Anpi a Roma, che si concluderà a Porta San Paolo, luogo simbolo della Resistenza. Circa 700 persone stanno sfilando, in testa lo striscione “I Partigiani”. «Vogliamo mantenere il senso di festa e commozione per i caduti della Resistenza», ha sottolineato il presidente Roma e Lazio, Fabrizio de Sanctis, che riguardo alle polemiche sull’Ucraina ha aggiunto: «Abbiamo sempre condannata l’occupazione di uno Stato sovrano. Il tema centrale però è la pace. Noi siamo contro l’invio delle armi e contro il riarmo dell’Europa». Tante le bandiere della pace, tra i tanti striscioni uno della Cgil: «Noi con i fascisti abbiamo finito di parlare il 25 aprile 1945». «Basta guerre. Contro Putin e contro la Nato»: questo striscione di Rifondazione comunista, insieme ad un altro in cui è rappresenta la morte con la falce ed un mantello con la bandiera americana, è presente alla manifestazione. «Non condivido queste bandiere, sono inopportune, ce ne occuperemo. Siamo grati agli Alleati ed alle migliaia di giovani statunitensi morti per la Liberazione dell’Italia», ha detto De Sanctis. Altre associazioni di partigiani Fiap, Anpc, Fivl, Aned, Anfim e di Ucraini in Italia, con l’adesione di +Europa e Azione, hanno invece indetto una manifestazione in Piazza di Torre Argentina per celebrare “la resistenza di allora e quella ucraina di oggi”. Ci sarà anche la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. In mattinata, come da tradizione, i vertici della Comunità si recheranno poi in visita a Via Tasso, dove, a quanto si apprende, sarà presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Doppio evento del Partito Radicale: alle 11 manifestazione “Grazie Usa per averci liberato dal fascismo. Libertà per l’Ucraina e per il popolo russo” vicino l’Ambasciata Usa in Italia, in Piazza Barberini. Alle 16 “Una Repubblica fondata...sul codice penale fascista” in piazza dei Santi Apostoli per il superamento del Codice Rocco. Mentre sempre in mattinata i Radicali Italiani hanno organizzato presso la sede di via Angelo Bargoni il convegno “Un 25 aprile anche per l’Ucraina”. A Genova i 71 componenti del Coro nazionale popolare ucraino “G. Veryovka”, arrivato in Italia a bordo di due autobus da Varsavia, si esibirà in un concerto al Teatro Lirico Carlo Felice.

Corteo Cagliari si spacca su invio armi a Ucraina

Un 25 aprile di lotta per la pace: solo una bandiera ucraina sulla spalle di un manifestante che ha fatto scoppiare qualche polemica, ma tanti vessilli arcobaleno e striscioni e volantini contro la guerra. Circa 2500 persone al corteo per la Liberazione a Cagliari, ma una parte dei manifestanti è rimasta in coda staccandosi dal resto del gruppo per manifestare il dissenso contro l’invio di armi in Ucraina da parte dell’Italia. Emblematico lo striscione “Fuori l’Italia dalla guerra imperialista” con anche una palese contestazione alla Nato.

Letta: tutti insieme contro violenza. Renzi: è la festa dell’Italia

La politica celebra il 25 aprile. «Buon 25 aprile. Buona Festa della Liberazione. Tutti insieme contro il sopruso e la violenza. Oggi, come ieri», ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. «Oggi è la festa della Liberazione, oggi è la festa della libertà, oggi è la festa dell’Italia. Buon 25 aprile a tutte e tutti», è l’augurio del leader di Iv Matteo Renzi, ancora con un post su Twitter. «Come si fa a celebrare la resistenza negando il diritto di resistere. La parola resistenza è il contrario della parola resa. La Resistenza non è stata soltanto dell’Anpi, ma è stata anche quella delle associazioni cattoliche, azioniste, repubblicane. Questo dobbiamo ricordarcelo». Così il leader di Azione, Carlo Calenda, mentre Renato Brunetta (FI), ministro per la Pubblica amministrazione, ha posto l’accento sul fatto che «l'anniversario della Liberazione, mai come quest'anno, acquista un valore ancora più profondo e universale, nel segno dell’unità nazionale in difesa della democrazia». Bufera su Petrocelli, dopo che il presidente della commissione Esteri del Senato ha postato su Twitter auguri per la Liberazione utilizzando la Z maiuscola simbolo dell’invasione russa: Conte lo espelle da M5s.