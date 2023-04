25 aprile, Mattarella: bene l’impegno a tener viva memoria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d’arma, nella ricorrenza del 78esimo anniversario della liberazione, ha lodato «l’impegno e la determinazione che le vostre associazioni impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista».

Mattarella all’Altare della Patria

Come da tradizione, Mattarella il 25 aprile sarà in visita all'Altare della Patria a Roma, dove deporrà una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Insieme al Capo dello Stato, parteciperà alla cerimonia anche la premier Giorgia Meloni con il presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana. La Russa proseguirà la giornata recandosi al campo di concentramento di Theresienstadt a Praga. Nella capitale ceca prenderà parte alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi Membri dell'Unione europea, per poi partecipare alla commemorazione in Piazza San Venceslao con la deposizione di una corona al Monumento di Jan Palach.

Nordio, il 25 aprile dovrebbe diventare una Festa europea

«Se fosse per me il 25 aprile, o una data comunque lì vicina, dovrebbe diventare non solo una Festa nazionale ma una Festa europea perché la Resistenza non fu un fenomeno esclusivamente italiano, al contrario». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a “Che tempo che fa” su Rai3. «Ne farei una Festa europea perché la distruzione, la sconfitta del nazifascismo è un elemento che deve unificare le democrazie», ha osservato. Il 25 aprile, ha concluso, «deve essere una Festa unificatrice e mi sentirei a disagio se qualcuno smentisse questa concezione»

Centinaia di iniziative sul territorio

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia sono centinaia le iniziative per ricordare il 25 aprile: cortei e iniziative nei luoghi simbolo della resistenza per ricordare chi ha restituito al paese libertà e democrazia. In Lombardia a Milano il corteo nazionale dell’Anpi parte alle 14 da porta Venezia. Annunciata anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco Giuseppe Sala, il segretario della Cisl Luigi Sbarra. Il ministro Giuseppe Valditara deporrà due corone, una alla lapide per Milano Medaglia d’Oro della Resistenza a Palazzo Marino e una al Sacraio dei Caduti. Alle celebrazioni di Varese ci sarà il ministro Giancarlo Giorgetti e a Como la ministra Alessandra Locatelli.

Nel Lazio, Roma la deposizione della Corona al Milite ignoto con Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana, che darà il via ufficiale alle celebrazioni. Nella mattinata il corteo dell’Anpi dalle Fosse Ardeatine e a Porta San Paolo con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il segretario della Cgil Maurizio Landini. La Comunità ebraica sarà alle 9 a Porta San Paolo col ministro Urso. Una delegazione di Italia Viva andrà in via Rasella, mentre il leader di M5S Giuseppe Conte sarà al museo storico della Liberazione di via Tasso.