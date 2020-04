25 Aprile, Mattarella: «In Italia la riserva etica della Resistenza. Liberazione simbolo di ripartenza» Il 75° anniversario della Liberazione diventa simbolo di ripartenza all’insegna dell’unità del Paese

25 aprile: il capo dello Stato all’Altare della Patria

Niente cortei a causa del lockdown e polemiche quasi a zero nel giorno del 75/o anniversario della Liberazione che diventa, nel messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, simbolo di ripartenza all'insegna dell'unità del Paese.

Il presidente da solo all’altare della Patria

Un omaggio in forma quasi privata in ricordo dei caduti per celebrare il 25 aprile. A sorpresa questa mattina il presidente della Repubblica ha visitato l'altare della Patria. Da solo e con la mascherina Sergio Mattarella ha salito la scalinata ed ha reso onore al milite ignoto. In cima ha trovato due corazzieri, anch'essi con la mascherina, che hanno portato una corona al sacello del milite ignoto. Un trombettiere dei carabinieri ha suonato il silenzio.

La riserva etica della Resistenza

La Resistenza e la fine della “follia” nazifascista rappresentano una «riserva etica, di straordinario valore civile e istituzionale - afferma il presidente - che oggi, ancora una volta, deve fornire al Paese quella potente energia comune per affrontare insieme la fase di rilancio».

Il 25 aprile della Scala: i musicisti Anpi suonano Bella Ciao

Bella Ciao collettiva dalle finestre

Fiori e corone di alloro saranno deposti in solitaria, in ossequio alle disposizioni del lockdown. Per celebrare l’Anpi propone un Bella Ciao collettivo dalle finestre e via web oggi alle 15.

Il rammarico del ministro della Difesa Guerini: «Un momento di grande festa nazionale che ci mancherà, soprattutto ora che sentiamo fortissimo il bisogno di raccoglierci intorno a quei valori che 75 anni fa portarono alla lotta vittoriosa contro il nazifascismo e alla Liberazione dell’Italia».