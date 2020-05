AgriJob, 30mila richieste per lavorare nei campi. Il profilo: italiani, laureati e camerieri La piattaforma ideata da Confagricoltura ha raccolto sia le candidature dei lavoratori, sia le offerte delle imprese agricole di L.Ben.

Una persona impegnata nella raccolta di pomodori tra Lesina e San Nazario (Foggia)

La pandemia da Covid 19 ha fatto emergere un “buco” di 350.000 lavoratori in agricoltura. Ma un segnale positivo arriva dalla piattaforma AgriJob di Confagricoltura dove, dal 7 aprile ad oggi, più di 30mila persone si sono candidate per andare a lavorare in un'azienda agricola. Si tratta di giovani laureati e laureandi in diverse discipline, anche Scienze agrarie e disoccupati provenienti soprattutto dal settore Horeca della ristorazione e ospitalità. Circa l'80% è di nazionalità italiana e il 30% sono donne.

“E' una vera e propria valvola di sfogo - commenta il presidente Massimiliano Giansanti - in un momento cruciale del Paese in cui spesso il lavoro è scomparso”. Agrijob è un progetto a cui Confagri pensava da tempo, che ha avuto un'accelerazione con il coronavirus.

Le modalità per iscriversi

Ad AgriJob si accede dal portale di Confagricoltura . Il lavoratore compila il modulo indicando la provincia di interesse; la sua candidatura viene, quindi, smistata automaticamente alla sede territoriale dell’ente, che la prende in carico e la segnala alle imprese che cercano manodopera. Anche le aziende agricole associate possono usare la piattaforma, pubblicando le offerte di lavoro.