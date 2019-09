4 idee da vivere nel week end tra cultura e tempo libero di Lucilla Incorvati

In Calabria a Cosenza creatività e estro per gli amanti del fumetto, da Nord a Sud dello stivale con Cantine Aperte in Vendemmia si vive la stagione doc del vino, l'estate invece continua con il profumo del cous cous a San Vito Lo Capo e infine in Val Malenco natura in primo piano con l'Altro festival.