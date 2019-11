4 idee da vivere tra cultura e tempo libero da Locarno a Parma di Lucilla Incorvati

A Parma tra emozionanti foto sull'allunaggio e primi festeggiamenti per città Capitale della cultura italiana; a Locarno atmosfera incantata sulla Piazza Grande; al via la stagione sciistica in Trentino e in Abruzzo si torna a viaggiare sulla Transiberiana d'Italia.