4 idee da vivere nel week end tra presepi e donne jet di Lucilla Incorvati

In Friuli Venezia Giulia a Grado ci sono i presepi sull'acqua; a Napoli grande attesa per la notte dedicata all'arte; i più sportivi possono cimentarsi su LaVolata di San Pellegrino in Trentino dietro le donne iet oppure in famiglia per apprendere i rudimenti dello slittino sulla Plose