4 luglio, lo show di Trump rovinato da una Corte che blocca i fondi per il muro

I fondi per muro al confine con il Messico sembrano essere diventati davvero una barriera insormontabile per il presidente. A dicembre Trump aveva chiesto 5,6 miliardi di dollari al Congresso per realizzare il muro in barre d'acciaio. I democratici non votarono la spesa. La conseguenza fu lo “shutdown”, lo stop delle attività ordinarie del governo per 35 giorni, il più lungo della storia, perché il presidente rifiutò a sua volta di firmare la legge di bilancio.

A febbraio il Congresso ha autorizzato lo stanziamento di 1,38 miliardi di dollari per il muro. Molto meno di quanto richiesto da Trump che per questa ragione il 15 febbraio ha dichiarato un'emergenza nazionale sugli immigrati, nella quale chiedeva nel complesso di 8,1 miliardi di fondi per il suo programma di rafforzamento dei confini: 3,6 miliardi per le costruzioni militari (oltre a quelli già approvati dal Congresso), 2,5 miliardi per le attività della Difesa contro il narcotraffico e 600 milioni per il Tesoro. L'idea dell'amministrazione era quella di utilizzare i finanziamenti già stanziati dal Pentagono destinati alle opere civili del genio militare: ponti, strade e altre infrastrutture distrutti da uragani e alluvioni.

A maggio un giudice di Oakland, in California, ha emesso una sentenza che blocca la costruzione di due tratti di muro in New Mexico (74 chilometri) e in Arizona, a Yuma (8 chilometri), citando le norme costituzionali che l'amministrazione avrebbe violato, bypassando il Congresso, decidendo lo storno dei fondi della Difesa. Il governo ha presentato ricorso in appello. E ieri la Corte d'Appello di San Francisco (due voti a favore uno contrario) ha dato ragione al giudice di primo grado e stabilito che l'amministrazione ha violato l'autorità costituzionale del Congresso che è l'unico che può decidere come spendere i soldi dei contribuenti americani.

Trump non può utilizzare, dunque, i fondi del Pentagono per realizzare il suo muro scrivono nella sentenza due dei tre giudici della Corte d'appello: Michelle Friedland, nominata da Barack Obama, e Richard Clifton, nominato invece da George W. Bush. Tutto da rifare.