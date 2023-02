41 bis, la legge della paura non può comprimere libertà e democrazia

La cultura della legalità si sostanzia almeno in tre regole.

La prima di queste regole è il rispetto della divisione dei poteri, che riserva al Parlamento il timone dell’avvio dello stato emergenziale, cioè la sua dichiarazione; nonché il controllo sulla gestione della nuova condizione giuridica, delegata al Governo con i necessari limiti. La primazia dell’Assemblea rappresentativa si giustifica in quanto custode insostituibile delle nostre libertà, il bene suscettibile di essere compromesso in nome della sicurezza da ristabilire.

La seconda regola è l’identità del legislatore emergenziale e dei suoi attrezzi, già individuati dalla Costituzione nella coppia Governo-Parlamento e nel loro decreto legge, strumento ordinario deputato a gestire la straordinarietà. Quindi nulla va creato ex novo.

La terza regola che sostanzia la cultura della legalità è data dai limiti per il legislatore. Più severi di quelli vigenti in tempo di pace perché la proporzionalità gli consentirà sì di comprimere le libertà, ma solo in misura equivalente alla concreta e attendibile minaccia alla sicurezza. La precauzionalità gli consentirà, invece, di sacrificare i diritti fondamentali, ma a condizione che il giudizio di prognosi anticipata lasci intravedere un pericolo serio e attuale. Dunque, la legge dovrà stare attenta a non ricadere nelle facili tentazioni delle valutazioni legali tipiche, cioè di quelle tecniche che con presunzioni assolute reputano certo un evento la cui pericolosità è considerata astrattamente sussistente, avendo omesso di verificare con prognosi ex ante l’attitudine concretamente lesiva della condotta.

Ma se il caso Cospito dovesse essere considerato - come sembra a seguito delle decisioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio -un effettivo rischio emergenziale, mancherebbe del necessario attributo del pericolo attuale, accostandosi a una minaccia presunta. Come tale non sarebbe la causa del regime in deroga, ma il suo effetto patologico. Saremmo dinanzi a un’emergenza scritta a tavolino, esistente nella mente del decisore politico più che nell’accadere concreto dei fatti.