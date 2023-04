41-bis, Nadia Lioce non può ricevere posta dagli altri esponenti delle nuove Br

Ascolta la versione audio dell'articolo

È corretta la decisione di trattenere la lettera, diretta all’esponente delle nuove Brigate rosse Nadia Desdemona Lioce, sottoposta al regime del 41-bis, nella quale i suoi “compagni” parlano «dell’atteggiamento rispetto allo Stato». L’esigenza di fermare la missiva non nasce solo dal contenuto criptico dello scritto, dal quale è comunque lecito desumere un pericolo per l’ordine pubblico - ma anche dall’identità dei mittenti, appartenenti allo stesso gruppo terroristico della irriducibile esponente delle cosiddette Nuove Brigate rosse che, dal 2004, sta scontando le condanne a vita per l’omicidio del sovrintendente di Polizia Emanuele Petri e per aver partecipato all’uccisione dei giuslavoristi Massimo D’Antona e Marco Biagi. La Cassazione ha respinto il suo ricorso contro la mancata consegna della lettera, ritenendo la decisione del Tribunale di sorveglianza in linea con l’esigenza di bilanciare i diritti del detenuto al regime speciale, con la necessità di tutelare l’ordine pubblico. La Lioce, 64 anni ristretta al carcere dell’Aquila, è stata una pioniera della via giudiziaria contro il cosiddetto carcere duro, che le è stato imposto per il rischio di contatti con l’organizzazione terroristica di appartenenza. Ma la Suprema corte ha sempre respinto i suoi ricorsi.