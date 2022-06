46 migranti messicani trovati morti in un camion al confine Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Un’orribile tragedia umana”. Sono almeno 46 le persone trovate senza vita all’interno di un camion a San Antonio, in Texas. Lo riporta la Cnn. Le vittime sarebbero tutte migranti, secondo le notizie diffuse dalle autorità a seguito dell’allarme lanciato da una persona che ha sentito chiedere aiuto e trovato il rimorchio con le porte parzialmente aperte. Altre 16 persone, compresi quattro bambini, sono state trasportate in ospedale. Tre persone sono state fermate, ma non è chiaro se siano coinvolte nel caso.

Il capo dei vigili del fuoco Charles Hood ha riferito che le persone sono morte disidratate e che all’interno del camion non è stata trovata acqua. Il governatore del Texas Greg Abbott ha attaccato il presidente degli Usa Joe Biden: “Queste morti sono di Biden - ha scritto in un tweet - Sono il risultato delle sue politiche mortali di una frontiera aperta”.



“È drammatico”, ha commentato il sindaco, Ron Nirenberg, parlando di quella che ha definito come una “orribile tragedia umana”. “Sappiamo di 46 persone che non sono più con noi, che avevano famiglie, che probabilmente erano in cerca di una vita migliore. E abbiamo 16 persone che lottano per la vita in ospedale”. Dito puntato del governatore del Texas, Greg Abbott e contro il presidente americano, Joe Biden, a seguito di quella che per i media Usa è la peggior tragedia di questo genere nella storia degli Usa, dopo che nel maggio del 2003 19 persone sono morte in circostanze simili nel sud del Texas e dopo che nel 2017 dieci persone sono state trovate senza vita in un camion davanti a un Walmart a San Antonio.