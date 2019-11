48 ore a Cracovia tra food, bellezze architettoniche e vivacità giovanile Antica e giovanissima, autentica e golosa: guida ai luoghi iconici e alle tante anime della città polacca di Giambattista Marchetto

Cracovia - Glowny Palac - Palazzo delle Belle Arti stage (foto di nmhomolova)

5' di lettura

Città antica e giovanissima, Cracovia esercita un fascino immediato perché autentica. È forse questa autenticità il qualcosa in più che attrae studenti e studiosi, viaggiatori, operatori culturali e artisti, ma anche profili professionali orientati all'innovazione e alla ricerca tecnologica. Anche con poco tempo a disposizione si può scoprire l'anima della città che, una recente indagine curata da Which? (associazione inglese di consumatori con di più di 1 milione di soci), l'ha indicata come la migliore destinazione city break in Europa nel 2019.



Il vento della cultura

A quasi 30 anni dalla caduta dei regimi, figli della rivoluzione sovietica, a Cracovia si respira una cultura della leggerezza che traspare nei parchi e ai tavolini dei caffè, nelle gallerie d'arte e nei cocktail bar. E leggerezza non significa superficialità, perché in realtà si percepisce forte la presenza della comunità studentesca - soprattutto grazie alla storica Jagiellonian University - e la densità di teatri, istituzioni culturali, gallerie, installazioni artistiche e monumenti può soddisfare i visitatori più esigenti. Un'area molto interessante, a ridosso del centro, è quella in cui si possono visitare il Glowny Palac (palazzo delle Belle Arti), il cui programma è denso di spettacoli e concerti anche mattutini, il piccolo Teatr Bagatela e la Galeria Sztuki con un focus su fotografia e arte contemporanea.

Jagellonian University, il giardino (foto di nmhomolova)

Mix di esperienze nei locali underground e tradizionali

Rispetto a una città di grande bellezza e ricchezza architettonica come Praga, Cracovia conserva però una maggiore “freschezza” e sembra meno frettolosa nel liberarsi dalla patina del tempo. Il centro storico non è tirato a lucido per le foto dei turisti, ma accanto a un palazzo tornato a splendere c'è un locale underground decisamente giovane al piano terra di un edificio scalcinato (che sembra abbandonato durante il giorno e alla sera si anima di luci e suoni). E sullo stesso incrocio si può scegliere tra un vivace café portoghese, un tradizionale mleczny bar (dove si può pranzare con meno di 5 euro con zuppa e un piatto abbondante di pierogi, i ravioli tradizionali), un burger & grill e un locale dedicato alle birre artigianali made in Polonia. Ricorda molto alcune iniziative londinesi Mural, l'angolo dedicato allo streetfood in Krupnicza, con l’immancabile birra, burger, asian food e sdraio nel cuore della città.

Tytano (foto di nmhomolova)

Tytano, cultura nell'ex tabacchificio

Molto vicino al centro di Cracovia, in Dolnych Mlynow, un ex manifattura tabacchi è stato convertito in centro culturale, con sale concerto e progetti giovanili, scuole di danza e di pittura, ma è anche uno spazio affascinante (post industriale) in cui trovano spazio café e ristoranti, un locale Veganic e uno dedicato a Meat & Co. oltre alle numerose spine di birra del Wezze Krafta (a inizio serata per una buona Ipa si può stare in coda anche 20 minuti).



Gli ampi spazi di Stare Miasto e il Castello

Tra hotel, ostelli e aparthotel, b&b e camere in affitto l'offerta di alloggio non manca in centro. E dunque in pochi minuti si arriva alla bellissima piazza della Città Vecchia, tanto grande da non far percepire come invadente la pur consistente massa di turisti. L'imponente Bazylika Mariacka domina lo spazio visivo (e ad ogni ora un trombettiere suona dalla torre più alta), ma è l'antico mercato coperto rinascimentale a stupire per la bellezza delle arcate che oggi coprono banchetti di souvenir e artigianato locale, ma un tempo dovevano accogliere un brulicare di gente tra mercanzie, sapori, colori e voci. Pur molto turistica, la piazza è carica di vitalità ed è un crocevia per incontri e manifestazioni. Da qui in pochi minuti si può raggiungere la sede storica dell’università nel giardino, immaginando come doveva esser vivace lo studio in uno dei più antichi atenei d'Europa tra la metà del XIV secolo e il Settecento.