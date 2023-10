499P Modificata: la sport-prototipo in serie limitata per gli appassionati Ferrari della guida in Pista

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ferrari ha svelato la 499P Modificata, una hypercar in serie limitata a 33 esemplari destinata all'uso non competitivo in pista. Derivata dalla 499P che ha trionfato alla 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno, la 499P Modificata rappresenta la massima espressione nel mondo delle auto da corsa a ruote coperte. Con la trazione integrale ibrida, pneumatici Pirelli dedicati, controllo di trazione su tutte e quattro le ruote, una potenza massima di 870 cv, la funzionalità "Push to Pass" che aggiunge 180 cv per 7”, la 499P Modificata promette emozioni di guida inedite ai pochi fortunati gentlemen driver che hanno sborsato 5,1 milioni di euro (tasse escluse) per mettersene una in garage.

Non dovendo conformarsi ai vincoli imposti dai regolamenti tecnici del WEC, gli ingegneri Ferrari hanno potuto apportare modifiche significative per rendere la Ferrari 499P Modificata ancora più emozionante. La trazione integrale con l’asse anteriore elettrico è attivabile sin dalle basse velocità, la funzionalità "Push to Pass" (non disponibile sull'auto da gara) si aziona alla semplice pressione di un pulsante sul volante, gli pneumatici speciali sono stati appositamente sviluppati da Pirelli per offrire un comportamento più omogeneo e maggiore durata, l'assetto, i controlli elettronici e le mappe del motore sono state calibrate per offrire il massimo piacere di guidare a piloti di diversi livelli. L'uso dell'asse elettrico anteriore fin dalle basse velocità consente di beneficiare sempre della trazione integrale e del controllo di trazione su tutte e quattro le ruote, migliorando notevolmente la maneggevolezza e la precisione della vettura in uscita di curva e consentendo ai piloti di sfruttare al massimo le prestazioni durante le sessioni in pista rendendo l’esperienza di guida della 499P Modificata più unica che rara.

Il powertrain ibrido eroga una potenza massima di 870 cv. Il motore a combustione interna condivide l'architettura del V6 montato sulla 296 GT3 ed è stato completamente rivisto per ottimizzare le prestazioni. Il sistema di recupero dell'energia (ERS - Energy Recovery System) ha una potenza massima di 200 kW (272 cv) ed è accoppiato a un cambio sequenziale a sette rapporti.

La 499P Modificata è costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio e presenta sospensioni a triangoli sovrapposti di tipo push-rod. Il sofisticato sistema frenante brake-by-wire permette all'asse elettrico anteriore di recuperare energia durante la frenata. Le sospensioni, le molle, gli ammortizzatori e le barre antirollio sono state appositamente studiate per massimizzare il divertimento di guida, così come le mappature elettroniche del motore e i controlli di trazione sono stati adattati per garantire una guida prevedibile in ogni condizione.

Con la 499P Modificata, Ferrari introduce il programma "Sport Prototipi Clienti", affiancando l'esistente "F1 Clienti". A partire dal 2024, i proprietari della 499P Modificata potranno partecipare a eventi in circuiti internazionali con il supporto completo di Ferrari per la manutenzione e l'assistenza tecnica e logistica in pista. Il design della 499P Modificata – a cura dal Centro Stile Ferrari – è un'ode all'estetica Ferrari più iconica. La carrozzeria presenta linee sinuose e una superficie piana da cui emergono pance laterali e passaruota ben definiti.