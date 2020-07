5 febbraio 2012/La sparatoria al largo del Kerala

(ANSA)

Due pescatori indiani, Valentine Jalstine e Ajesh Binki, vengono uccisi da colpi di arma da fuoco a bordo del loro peschereccio al largo di Kochi, sulla costa del Kerala, uno Stato dell'India meridionale che si affaccia sull'Oceano Indiano dalla parte del Mare Arabico. Della loro morte vengono accusati Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, due fanti di marina italiani in servizio anti-pirateria sulla petroliera battente bandiera italiana Enrica Lexie, che però sostengono di aver sparato in aria come avvertimento ritenendo il peschereccio una nave di pirati. Inoltre, il fatto sarebbe avvenuto in acque internazionali.