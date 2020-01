5 luoghi per una vacanza salutare / Borgo Egnazia

Immerso tra gli ulivi millenari di Savelletri di Fasano, in Puglia, il cinque stelle Borgo Egnazia è il primo resort al mondo certificato per ritiri Blue Zone. Inaugurato dieci anni fa, è da sempre focalizzato sulla felicità degli ospiti, che trovano spazi e tempo per godersi yoga e jogging in riva al mare, lezioni di ballo con la tipica taranta, o per imparare a fare le orecchiette a mano, feste di paese con luminarie e un buon bicchiere di vino, che secondo i Power 9 di Buettner, se bevuto con gli amici, allunga la vita. Il motto del resort è Nowhere Else, o meglio “qui e ora”, prima regola per una maggior consapevolezza.

