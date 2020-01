5 luoghi per una vacanza salutare / Buchinger Wilhelmi

La dieta e le arti

Con 100 anni di esperienza, Buchinger Wilhelmi e uno degli indirizzi più accreditati per il digiuno terapeutico. Basandosi sulle potenzialità di auto guarigione, nei due centri sul lago di Costanza in Germania, e a Marbella in Spagna, propone uno stile di vita che va oltre la riduzione alimentare. Durante il digiuno, secondo le esigenze individuali, corpo e mente vengono stimolati nella “House of Inspiration” praticando arte, musica, yoga e meditazione. In 2-4 settimane si mettono le basi per curare e prevenire diversi disturbi, dall’obesità all’ipertensione, dalle allergie all’emicrania, dalla depressione allo stress cronico.

buchinger-wilhelmi.com