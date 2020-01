5 luoghi per una vacanza salutare / Capella Ubud

I benefici della foresta pluviale

Inaugurato un anno fa, il Capella Ubud è un campo tendato nella foresta pluviale di Bali, ispirato alle esplorazioni europee di fine ‘800. Per costruire il campo non è stato tagliato un albero, né spostata una zolla di terra, perciò anche raggiungere le 23 tende sparse sul fianco di una collina è un’avventura.

Ognuna è diversa, con un pezzetto di giungla personale in cui isolarsi, dove non ci sono alternative a connettersi con la natura. Dello staff fanno parte anche un cantastorie e un fitoterapista con il quale preparare infusi con erbe locali secondo l’antica medicina Jamu.

capellahotels.com