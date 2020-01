5 luoghi per una vacanza salutare / Rio Palena Lodge

Il safari sugli sci e nei fiumi

Una volta, il safari si faceva tra leoni e rinoceronti rari nelle riserve africane. La full immersion nella natura assoluta ora è diventato un modello di turismo che la compagnia Eleven ha fatto proprio. Facendo base in lodge di proprietà, organizzano spedizioni in heli-ski nel Circolo Polare Artico, fuoripista in Colorado e sulle Alpi Francesi, ritiri di lifestyle in Islanda, settimane di pesca alla mosca. La new entry è proprio il Rio Palena Lodge, 7 camere in riva al fiume in un angolo incontaminato della Patagonia cilena, dove si prendono pesci carnosi da cucinare sul fuoco e si fa rafting come se si fosse gli unici al mondo, circondati da montagne altissime.

elevenexperience.com