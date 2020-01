5 luoghi per una vacanza salutare / Sheldon Chalet

(chrisburkard.com)

Into the wild

Sheldon Chalet è la realizzazione del sogno di un pilota – Don Sheldon - che voleva una baita solitaria in Alaska. Lo scorso febbraio, i suoi figli hanno costruito tra le montagne più alte del Nord America, nel parco nazionale di Denali, uno chalet tanto lussuoso quanto remoto, raggiungibile solo in elicottero. All’arrivo, servono ostriche al barbecue e granchio dell’Alaska, e raccontano il programma delle attività: orientamento in montagna, cordate, esplorazioni nei crepacci e voli sopra le cime, oltre i 1.800 metri. Un’esperienza fuori dalla comfort zone abitudinaria ed emozionante. Certo l’aurora boreale aiuta!

sheldonchalet.com