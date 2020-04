5 per mille 2018: sul sito delle Entrate l’elenco dei beneficiari Per enti di ricerca e comuni una boccata di ossigeno in tempi difficili. Airc in cima alle preferenze di Annarita D'Ambrosio

2' di lettura

On line sul sito dell'agenzia delle Entrate gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi.

Primo posto per Airc

Enti di ricerca in cima alle preferenze degli italiani conl'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) che occupa anche per il 2018 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 400mila le scelte espressecon un importo totale che supera i 18,2 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l'Airc superano 1 milione, con oltre 39 milioni di euro di beneficio.

Le sollecitazioni arrivate



La richiesta della pubblicazione dei dati era arrivata dagli 8.029 Comuni e quasi 57mila entitra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette, che lo avevano sollecitato più volte in questi giorni pesanti di emergenza sanitaria da Covid 19 .Quest'anno ogni giorno può fare la differenza avevano precisato gli enti non profit sollecitando l’importanza del mezzo miliardo di euro che gli italiani gli hanno destinato due anni fa, con le loro dichiarazioni dei redditi.

Sapere con esattezza la cifra che spetta a ciascuno - è stato precisato - permette infatti a molte realtà di chiedere alle banche un'anticipazione della quota del 5 per mille in erogazione. Sono ritorse già a bilancio: una boccata d'ossigeno, in attesa del Dpcm sul 5 per mille, previsto dalla riforma del Terzo settore.