5 navigatori e app da usare in vacanza di Simonluca Pini

Raggiungere la destinazione è l'obiettivo di ogni viaggiatore. Spesso però durante il viaggio si possono incontrare lunghe code, blocchi della circolazione o modifiche alla viabilità. La soluzione? Viaggiare insieme ad un navigatore satellitare connesso in grado di portarvi in tutta sicurezza alla meta, indipendente che sia al volante di auto o di un camper o in sella a una moto.