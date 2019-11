5 viaggi in treno per panorami mozzafiato, visti dal finestrino Partire con il treno non è solo uno dei modi più ecologicamente sostenibili per viaggiare, ma offre anche la possibilità di godere delle bellezze naturali dei paesaggi che si attraversano prima di giungere a destinazione. Ecco alcuni itinerari tra Italia e Svizzera di Marco Morino

Quando l’esperienza è il viaggio e non la meta. Partire con il treno non è solo uno dei modi più ecologicamente sostenibili per viaggiare, ma offre anche la possibilità di godere delle bellezze naturali dei paesaggi che si attraversano prima di giungere a destinazione. Trainline, app leader in Europa per viaggiare in treno e pullman, ha selezionato alcune delle tratte panoramiche più suggestive da percorrere in treno per ammirare il paesaggio stando seduti in totale comfort. Per chi ama la montagna, per chi preferisce il mare o per chi ancora sceglie di rilassarsi in campagna, raggiungere la propria destinazione in treno può rappresentare la scelta giusta. Anche solo per la gita di un giorno.

Ferrovia delle Centovalli

Detta anche Vigezzina, la ferrovia delle Centovalli collega il Piemonte alla Svizzera, da Domodossola a Locarno, percorrendo 83 ponti e 31 gallerie. Lungo il percorso di 52 km, il treno bianco e blu attraversa la Valle Vigezzo, conosciuta anche come la Valle dei Pittori per gli spettacolari colori autunnali che caratterizzano i boschi, facendoli assomigliare a quadri impressionisti, tanto da far guadagnare al percorso il titolo di treno del foliage. Il biglietto include la possibilità di sostare in una delle cittadine lungo la ferrovia per respirare i profumi dell’autunno. Il treno del foliage impiega un’ora e 42 minuti a raggiungere Locarno da Domodossola, cittadina facilmente raggiungibile in treno da Milano e Torino.

Ferrovia Adriatica nelle Marche

In molti sognano una vita vista mare e perché non cominciare da un viaggio vista mare? Nella tratta che collega Ancona a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, i treni corrono lungo la costa a pochi metri dal mare Adriatico, consentendo ai viaggiatori di sognare ad occhi aperti davanti al sole che si riflette sulla superficie dell’acqua. Percorrendo il tragitto verso sud, in particolare se si viaggia presto la mattina, i sedili posti sul lato sinistro del treno offrono una vista spettacolare del sole che nasce all’orizzonte. È possibile percorrere il tragitto tra Ancona e San Benedetto del Tronto in 40 minuti. Ancona inoltre è raggiungibile in treno da Milano in 2 ore e 55 minuti, da Roma in 3 ore e 34 minuti.