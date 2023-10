50 anni di brevetto Europeo

Sfruttiamo l’immenso potenziale dell’intelligenza artificiale, per tradurre i documenti di brevetto in più lingue. Mettiamo a disposizione degli inventori in erba piattaforme dedicate alle ultime tecnologie. In parallelo pubblichiamo rapporti e studiamo le tendenze dell’innovazione. Questi studi portano a risultati anche allarmanti che richiedono un’azione più incisiva e ci permettono di rivedere la rotta. Ad esempio, il nostro ultimo rapporto sulla partecipazione delle donne all’attività inventiva rivela che in Europa meno di un inventore su sette è donna.

Questo porta alla nostra sfida principale: l’accessibilità. Come possiamo garantire che le barriere all’ingresso nel sistema brevettuale siano rimosse in modo che questioni come i costi e la complessità non siano più dei deterrenti per le PMI, le microimprese e i centri di ricerca?

Il recente lancio del Brevetto Europeo con effetto unitario ha proprio questo scopo di semplificazione e accessibilità. Un’unica procedura, soggetta a un’unica tassa di rinnovo e nella stessa valuta, con un unico sistema giuridico davanti ad un unico Tribunale Unificato (UPC) - per i 17 Paesi partecipanti - che col tempo diventeranno potenzialmente 27 e oltre, con tutti gli altri che entreranno a far parte della famiglia dell’UE. Massima protezione a fronte di un onere amministrativo minimo.

Non c’è da stupirsi se già si registrano segnali positivi di adozione da parte delle imprese più piccole.

La domanda di brevetti europei non è mai stata così alta. La CBE è una pietra miliare su cui l’innovazione europea ha prosperato negli ultimi 50 anni ed è rilevante oggi come il giorno in cui è stato firmato.