50 anni fa si scioglievano i Beatles, ma non se ne sono mai andati Il 10 aprile del 1970 lo scoop del “Daily Mirror”: Paul McCartney lascia il gruppo. Eppure l’importanza (e l’influenza) della musica dei quattro di Liverpool è rimasta intatta di Stefano Salis

(Reuters)

Lo scoop lo fece il Daily Mirror: esattamente 50 anni fa. In prima pagina, a caratteri cubitali. Altro che conservatori e laburisti: «Paul sta lasciando i Beatles». Era la fine.

Il lavoro da solita di Paul

L'annuncio era scioccante, da qualunque punto di vista lo si volesse guardare. E non veniva dato in modo diretto, ma in un modo piuttosto obliquo. Paul McCartney, il belloccio del quattro, certamente il più melenso, eppure un talento incredibile nello scrivere canzoni che avevano un timbro inconfondibile, presentava il suo primo lavoro da solista, semplicemente intitolato McCartney. Bastarono poche domande a rendere evidente ciò che stava succedendo e che, sebbene fosse nell'aria, era l'indicibile. Il giornalista gli chiedeva: «Prevedi che verrà un tempo in cui Lennon-McCartney torneranno a collaborare nella scrittura dei pezzi?». Paul risponde un monosillabo: «No». Incalza: «Hai qualche progetto per apparire in pubblico dal vivo con i Beatles?». Paul ancora: «No». Questo è il terremoto; di nuovo, è la fine. Ma davvero è la fine?

Dopo 50 precisi i Beatles occupano un posto di primo piano non nella memoria degli appassionati di musica, ma nelle classifiche di vendita. Non c'è autore comparabile al quartetto di Liverpool per l'esercizio di una così duratura, imprescindibile, ferrea, impronta nella cultura musicale dei successivi decenni.

Non dico gli Oasis, capaci di diventare una band globale per vendite e notorietà e non uscire mai dall'ombra sicura di una musica che era praticamente e sfacciatamente identica a quella di 40 anni prima, ma i rivoli del loro modo di suonare sono presenti nella musica popolare più apparentemente distante dal loro.

L’influnza incalcolabile

Il punto è che i Beatles non sono un fenomeno racchiudibile, nemmeno per sbaglio, con la sola musica, pur partendo da quella, è chiaro. Persino il compassato The Oxford Companion to Popular Music non può far a meno di notare la loro particolarità. Alla definizione Beatles si legge testuale: «Gruppo della scena rock britannica. Ogni storia o indagine sociologica della Gran Bretagna degli anni Sessanta dovrebbe includere una sezione dedicata al fenomeno Beatles. Sono chiaramente il più importante gruppo della storia della musica pop, la loro influenza è incalcolabile». Le cose da notare sono due: il primo è che il dizionario sposta subito (ed è un dizionario del pop) la loro influenza sulla «storia e indagine sociologica», l'altra è quella perentoria, e insolita, affermazione, che sono loro «chiaramente il più importante gruppo della storia della musica pop».