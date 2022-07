50 Best Restaurant, continua la scalata degli italiani ma il re resta in Danimarca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul trono del “50 Best”, la prestigiosa classifica dei ristoranti migliori del mondo, resta la Danimarca con Rasmus Kofoed del Geranium di Copenaghen, che lo scorso anno era arrivato dietro il ritorno (eterno) del rinnovato Noma e ora entra nel “Best of the best”, lo speciale club dei vincitori che non possono più competere per il premio (l’unico italiano del club è l’Osteria Francescana di Massimo Bottura). La seconda piazza va al Central di Lima (chef Virgilio Martinez )e la terza al Disfrutar di Barcellona (chef Mateu Casanas, Eduard Xatruch e Oriol Castro).

Ma ci sono ottime notizie anche per l’Italia, che aumenta a 6 i ristoranti in classifica e scala molte posizioni nella parte alta della classifica. Da segnalare soprattutto l’exploit di Mauro Uliassi: il suo ristorante di Senigallia balza dalla 52esima alla 12esima posizione e conquista così il premio “Highest New Entry”. Premio che nel 2021 era andato a Lido 84 dello chef Riccardo Camanini, che quest’anno sale dal 15esimo all’ottavo posto. Ma la scalata non finisce qui: Le Calandre di Massimiliano Alajmo sale dal 26esimo al decimo posto; il Reale di Niko Romito dal 29esimo al 15esimo. Norbert Nierderkofler con il St Hubertus entra invece nella top 50 al numero 29. Conferma anche per Piazza Duomo di Enrico Crippa, che però scende un gradino (19esimo).

«Gli chef Rasmus Kofoed (che di recente ha scelto di no utilizzare più la carne, ndr) e Søren Ledet insieme alla loro squadra, hanno creato un’esperienza culinaria indimenticabile, portando la cucina stagionale a livelli superlativi, offrendo piatti accurati, esteticamente straordinari ed eleganti, capaci di unire arte e sapore a una esperienza di pairing innovativa», ha detto durante la premiazione che si è tenuta all’Old Billingsgate di Londra William Drew, direttore dei contenuti di The World’s 50 Best Restaurants, premio sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna, che monitora attraverso il voto di più di mille esperti l’eccellenza gastronomica in 24 Paesi oramai da 20 anni.