50 Best Restaurant, ecco la lista dal 51 al 100. Bartolini del Mudec unica new entry italiana

In attesa di conoscere il primi 50 ristoranti al mondo, lista che sarà presentata il 20 giugno a Valencia, The World’s 50 Best Restaurants svela oggi la classifica dei migliori al mondo del 2023 dalla posizione 51-100. Per la prima volta il ristorante Enrico Bartolini al Mudec di Milano, già tre stelle Michelin, entra in classifica al numero 85 ed è l’unica insegna italiana nei posizionamenti tra 51 e 100 di questo ranking globale della ristorazione, mentre la new entry più alta nella classifica 51-100 è Mérito, Lima, al 59esimo posto.

L’elenco 51-100 include 12 new entry da 11 diverse città, da Quito e Panama City, da Istanbul a Parigi. Con 21 ristoranti presenti in classifica, l’Europa guadagna quattro nuovi ingressi: oltre al Mudec di Bartolini, ; Kei a Parigi (93); Ceto, l’ultima apertura dello chef Mauro Colagreco a Roquebrune-Cap-Martin (95) e il ristorante Ricard Camarena Restaurant, situato nella città ospite di Valencia (96).

Oltre i 21 europei, l’elenco “51-100” include 15 ristoranti asiatici, 21 dall’Europa, 6 dal Nord America, 5 dal Sud America e tre dal Medio Oriente & Africa.

L’elenco 51-100 della 21esima edizione della premiazione, promossa da S.Pellegrino & Acqua Panna è il risultato dei voti di 1.080 esperti indipendenti che appartengono al mondo della gastronomia, da chef e giornalisti di fama internazionale a gastronomi itineranti che danno forma alla classifica completa del The World’s 50 Best Restaurants 2023 che sarà svelata in Spagna tra meno di due settimane.

«Siamo felici di vedere tanti ristoranti di così tante nuove località entrare quest’anno per la prima volta in classifica. Tutte le realtà menzionate oggi – ha commentato William Drew, direttore dei contenuti per The World’s 50 Best Restaurants – hanno dimostrato un’ospitalità eccezionale e rappresentano alcune delle migliori esperienze gastronomiche del mondo. È per noi un grande piacere riconoscere i loro successi e facciamo i più sentiti complimenti ai team che lavorano duramente per costruire e consolidare il loro successo. Non vediamo l’ora di condividere le celebrazioni della cerimonia di premiazione il prossimo 20 giugno a Valencia».