50 milioni di fatturato, così cresce il Club del Sole con la vacanza outdoor Il più grande network italiano del settore ha rilevato 9 camping village negli ultimi 3 anni e punta ad aprire due nuove strutture all’anno nel prossimo quinquennio

50 milioni di euro è il fatturato consolidato nel 2019 (+14% rispetto al 2018), 2 milioni le presenze di cui il 65% con provenienza italiana, oltre 1.000 i posti di lavoro, più di 30 milioni di euro l'investimento complessivo in quattro anni per lo sviluppo e il restyling delle strutture.



Sono i numeri della crescita di Club del Sole, il più grande network italiano della vacanza outdoor. Ben 9 sono i camping village rilevati negli ultimi 3 anni, che si aggiungono ai 6 camping già gestiti per un totale di 15 strutture attuali, localizzate strategicamente in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana e Abruzzo.

È previsto un ulteriore significativo sviluppo del network, con l'apertura progressiva nei prossimi cinque anni di almeno 2 nuove strutture all'anno.



Per Club del Sole il 2020 sarà l'anno della nuova tendenza della vacanza en plein air, nata nei paesi di lingua anglosassone e in continua crescita in tutto il mondo, con un volume di oltre 2 miliardi di dollari nel 2018 e previsioni di crescita più che raddoppiate entro il 2025.



A luglio verrà inaugurato il Desenzano Glam Village, sulle sponde del Lago di Garda, che consentirà all'azienda di esplorare questa nuova frontiera del turismo, grazie a una experience evoluta e a un concept abitativo di alto livello, che coniuga massima qualità dell'accoglienza e contatto con la natura.