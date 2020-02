5G? «La normativa italiana è opportunamente aggiornata» L'intervista al capo del Dis, Gennaro Vecchione di Ivan Dompé*

Gennaro Vecchione, direttore generale del Dis

5' di lettura

Il concetto di sicurezza nazionale non va dilatato all'estremo: vale per gli asset strategici, negli altri casi non si interferisce nelle dinamiche della concorrenza. E' la posizione di Gennaro Vecchione, direttore generale del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, nell'intervista a DigitEconomy.24, report di Radiocor e Luiss Business School. In ambito telco, dove nelle reti e nei data center gli apparati cinesi sono presenti a vari livelli, Vecchione avverte che «non si può dilatare sino all'estremo il concetto di "sicurezza nazionale", a meno che non si ritenga di abbandonare il modello di economia aperta».

Riguardo alla proprietà delle telco, che in molti casi hanno azionisti di riferimento stranieri, il capo del Dis ricorda che c'è sempre la possibilità di applicare il Golden power, ma ribadisce: «deve trattarsi di asset strategici

per la sicurezza nazionale. Altrimenti, non possono essere messe in discussione né la necessità di attrarre investimenti esteri né la contendibilità delle aziende».

I l 5G costituirà il futuro delle tlc, ma abiliterà anche servizi cruciali come le smart cities o la telemedicina: la sicurezza di queste reti è quindi fondamentale. Qual è l'approccio del Dis?

Buona parte della risposta sta già nella sua domanda. Il 5G è una tecnologia abilitante. E' un acceleratore della trasformazione digitale, offre opportunità di innovazione imperdibili. Ma, allo stesso tempo, costituisce un cambio di paradigma: non sono più i servizi ad adattarsi alla rete, è la rete che si adatta ai servizi, quindi chi la controlla si ritrova ad avere in mano leve importanti dello sviluppo economico.