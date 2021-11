5G e IoT, una tecnologia rivoluzionaria che apre a un nuovo mondo

Uptivo, leader nella telemetria, ha lanciato la piattaforma Uptivo Live, studiata per offrire un'esperienza di fitness sicura, coinvolgente e performante permettendo uno scambio in tempo reale e bi-direzionale tra trainer e atleta, grazie alla sinergia tra telemetria e video streaming. Uptivo Live permette di creare sessioni di allenamento online fino a 50 partecipanti o one-to-one, offrendo un servizio mirato e personalizzato anche da remoto. Durante la sessione di allenamento il trainer visualizza la frequenza cardiaca di ciascun atleta in tempo reale e può regolare l'intensità dell'allenamento e il ritmo, proprio come una lezione all'interno della palestra.

Agli appassionati di sport si rivolge anche Whip, che ha sviluppato una tecnologia in grado di processare i dati grezzi prodotti da dispositivi wearable, smartphone e action camera per farne metriche professionali e precise. Nel 2018 ha rilasciato l'app Whip Liva che è ora una community di riferimento per la sicurezza e i percorsi outdoor, dotata di servizi di tracciamento totalmente gratuiti e di funzioni verticali per ogni attività in bici, moto o a piedi.

Juri Iurato e Timoteo Gallia presenteranno MeteoTracker, una stazione meteo portatile i cui sensori misurano temperatura, umidità e pressione su punti precisi grazie al geo-localizzatore. I dati sono visualizzati in tempo reale su uno smartphone e inviati su cloud dove possono essere utilizzati per statistiche e analisi.

La trasparenza della supply chain è sempre più importante, sia per le aziende, che necessitano di una visibilità completa per individuare eventuali possibili rischi e agire tempestivamente per evitarli, sia per i consumatori, sempre più interessati a conoscere la provenienza dei prodotti. Wenda ha creato una piattaforma universale e collaborativa che consente alle aziende di gestire, analizzare e condividere facilmente i dati di temperatura, logistica e track & trace dalla produzione al consumatore.

All'evento parteciperanno inoltre AnotheReality, startup specializzata nello sviluppo di soluzioni immersive di eXtended Reality (Ar/Vr/Mr) che trovano applicazione nell'ambito business e dell'intrattenimento, e Unicorn mobility, che collabora con micro-comunità per offrire le sue reti di ebike chiavi in mano.