5G, gara da un miliardo per le Forze di polizia: ammesse anche le cinesi Huawei e Zte

I rischi delle tecnologie cinesi legati al 5G finiscono di nuovo in Parlamento. Il caso stavolta è concreto: una gara d’appalto del ministero dell’Interno per sistemi di telecomunicazioni destinati alle forze di polizia. Valore complessivo: circa un miliardo di euro. Siamo ormai agli sgoccioli della procedura. «Le offerte devono essere presentate entro il 28 maggio, mentre la procedura di aggiudicazione della prima tranche - si legge nell’interrogazione Pd firmata tra gli altri da Alberto Pagani ed Enrico Borghi (Pd) - con un valore stimato dell’appalto di oltre 133 milioni di euro si aprirà a inizio giugno».

Grandi volumi di utilizzo



Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria sono destinatarie di un sistema «per la gestione e l’implementazione della rete 4G - e per le sue evoluzioni quali ad esempio il 5G» scrivono i parlamentari dem. È prevista anche la fornitura di tablet, smartphone, accessori per Encoder Video HD, e di «sim abilitate al traffico dati che consentano la fruizione dei servizi di comunicazione e di connettività» nonché la fornitura di «servizi di videosorveglianza in mobilità» e «servizi di accesso alle banche dati». Sono undici le province interessate: Bari, Belluno, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino.

I rischi e i dubbi sollevati

I principali provider cinesi in campo, Huawei e Zte, non sono stati esclusi, ma non ci sono norme oggi per poterlo fare. I grandi operatori delle telecomunicazioni in Italia si appoggiano comunque a loro, sia pure in percentuali variabili, anche se c’è un processo di revisione in corso. A Washington invece sono stati messi al bando dal governo americano. Il Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) già nel dicembre 2019 aveva detto: «Le tecnologie cinesi sono un pericolo per la sicurezza nazionale». E sottolineato le «fondate le preoccupazioni circa l’ingresso delle aziende cinesi nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G».

Il caso del Viminale



Il bando di gara al ministero dell’Interno-dipartimento di Pubblica sicurezza, di certo inattaccabile sul piano formale, diventa a questo punto l’occasione politica per valutare nel governo presieduto da Mario Draghi, di convinta fede atlantista, la necessità di fronteggiare scenari del genere. Già in parte emersi, i casi di appalti di videosorveglianza a tecnologia cinese sono diversi. Destano poi sospetti gli investimenti del Sol Levante in Italia nelle smart cities. I timori per la violazione della privacy, tra l’altro, sono diffusi. Ecco perché non può passare indifferente la notazione del documento parlamentare di Pagani e Borghi: «Il bando sembra fare solo generici riferimenti al tema della sicurezza, mentre il criterio determinante per la sua aggiudicazione sembra risiedere nel “miglior rapporto qualità-prezzo».

L’allarme delle forze di polizia



Non va dimenticato che già due anni fa i reparti investigativi delle forze di polizia e i servizi di informazione e sicurezza aprirono un tavolo di confronto e discussione sul rischio 5G: proprio perchè l’inesorabile evoluzione della tecnologia avrebbe fatto confluire le loro attività di intercettazione dentro sistemi considerati vulnerabili, preda potenziale di soggetti ostili, forieri di possibili aggressioni. La discussione si è concentrata in un tavolo alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo guidata da Federico Cafiero De Raho. I dossier di Aisi e Aise al Copasir hanno poi fattto scaturire il documento ufficiale del comitato.