5G: al via l'alleanza Luiss BS-Ptsclas per studiare gli sviluppi Una struttura permanente e una piattaforma informativa per monitorare gli sviluppi della quinta generazione dei sistemi radiomobili di Simona Rossitto

2' di lettura

Una struttura permanente e una piattaforma informativa dedicate all'analisi e al monitoraggio dello sviluppo del mercato del 5G, la quinta generazione dei sistemi radiomobili che rappresenterà uno dei pilastri dell'economia digitale. Sono gli obiettivi che si pone l'Alleanza per il 5G, partnership tra Luiss Business School, la scuola di Business e management dell'università Luiss, e Ptsclas, società italiana di consulenza attiva da oltre 60 anni con un gruppo di oltre 120 professionisti il cui amministratore delegato è Stefano Ciurli, sei lustri nelle tlc ed ex capo della direzione Wholesale in Tim. Viene in pratica creato un knowledge hub per approfondire le evoluzioni in atto del 5G e i suoi impatti, mettendo a fattor comune una serie di informazioni certificate e rese disponibili all'insieme degli interessati, e favorendo la moltiplicazione degli ambiti applicativi e delle esperienze di successo, attraverso la maggiore conoscenza dei servizi innovativi e dei modelli di business sottostanti.

L'Alleanza è aperta a tutti gli stakeholder, privati e pubblici, fornitori e utilizzatori di soluzioni e servizi, interessati a cogliere le opportunità e indirizzare le proprie strategie e politiche di intervento.

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO

I risultati delle analisi saranno illustrati attraverso position paper

Tra le finalità dell'iniziativa, c'è innanzitutto quella di promuovere e realizzare attività analisi e ricerca sui diversi fattori abilitanti lo sviluppo del mercato 5G. I risultati saranno poi illustrati attraverso position paper e report tematici di ricerca. Il progetto ha inoltre l'ambizione di diventare la piattaforma per lo studio dei processi di diffusione delle applicazioni innovative abilitate dal 5G nei diversi ambiti verticali. Una terza finalità è quello di organizzare conferenze, tavole rotonde, seminari, speech e tavoli di confronto sui temi studiati al fine di promuovere un coinvolgimento costruttivo dei principali attori del settore. La rivoluzione del 5G richiederà anche profili aggiornati e competenze elevate: il progetto di Luiss Business School e Ptsclas punta a offrire progetti formativi, con lo scopo di contribuire all'aggiornamento dei profili.

Al fine di raggiungere i quattro suddetti obiettivi, sono state create sette aree di competenza integrate . Si contano: la roadmap tecnologica, per fornire una situazione aggiornata del processo di standardizzazione e di interoperabilità, nonché del processo di industrializzazione delle diverse componenti tecnologiche; il benchmarking internazionale, che descrive l'evoluzione del mercato nei principali Paesi nei quali sono stati lanciati i servizi; la sentiment analysis, ovvero il monitoraggio continuo della percezione diffusa nei confronti della tecnologia e dei servizi 5G; gli scenari di domanda e quelli di offerta per seguire l'evoluzione della copertura e dell'offerta dei servizi; l'ecosistema applicativo per monitorare l'evoluzione delle soluzioni, descrivendo le best practice e i relativi modelli di business sottostanti i diversi use cases. Una settima area riguarda infine la realizzazione di monografie su tematiche di interesse dei soci dell'Alleanza.I contributi originali e la documentazione saranno disponibili su un archivio online riservato ai soci che aderiranno all'Alleanza su base triennale. Per ogni area di competenza verrà prodotto un report di sintesi periodico.

SFOGLIA IL REPORT COMPLETO