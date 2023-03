6 italiani su 10 pronti a usare servizi finanziari integrati di un fornitore di mobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Italia mercato promettente per i pagamenti digitali e servizi finanziari integrati nell'ambito della mobilità. In particolare, 6 consumatori su 10, ovvero il 61,8% degli intervistati, ha dichiarato che utilizzerebbe i servizi finanziari integrati di un fornitore di mobilità. E' quanto emerge dal mobility report di Solaris, piattaforma europea dell'embedded finance, che DigitEconomy.24, frutto della collaborazione tra il Sole 24 Ore Radiocor e di Digit'Ed, nuovo gruppo attivo nella formazione e nel digital learning, può anticipare. La Spagna si classifica al secondo posto (51,3%); in Germania e Francia, sorprendentemente, solo il 36,1% e il 33,3% sarebbe disposto a utilizzare un conto, una carta di pagamento o un prodotto di credito integrati nella loro vita quotidiana.

Mobilità in trasformazione, sempre più utenti usano mezzi diversi nello stesso tragitto

Oggi la mobilità è uno degli aspetti della vita quotidiana in più profonda trasformazione. Sempre più spesso si viaggia con mezzi di trasporto diversi lungo lo stesso tragitto: dal treno alla metropolitana all'aereo fino al noleggio auto, all'autobus, al bike-sharing o ai monopattini elettrici. Talvolta, sfruttando anche una singola compagnia o un solo fornitore di mobilità che offre servizi differenti e integrati. Collaborando con Handelsblatt Research Institute e l'istituto di ricerche di mercato YouGov Deutschland GmbH, Solaris ha, quindi, analizzato in dettaglio l'orientamento degli utenti verso i servizi finanziari integrati – carte di pagamento, conti bancari, prodotti di credito/prestito – nel settore della mobilità. L'obiettivo era quello di scoprire quali valori i consumatori associano ai fornitori di servizi di mobilità e come questi siano correlati alla disponibilità degli utenti a provare prodotti finanziari integrati con i brand di mobilità.

Trenitalia il brand da cui i consumatori sono più disposti ad avere una carta di credito

Scendendo nel particolare, per l'Italia, il 26% degli intervistati si è detto disponibile a utilizzare una carta di credito brandizzata da un fornitore di mobilità. Il brand da cui sono più disposti a ottenere una carta di credito è risultato Trenitalia. Mentre il 22% utilizzerebbe una carta EasyJet per i viaggi aerei. Invece, Europcar si è classificata al primo posto tra le società di autonoleggio, col 25% degli italiani che fruirebbe di una carta di credito Europcar. Sixt, altra azienda di autonoleggio, è invece il fornitore di mobilità preferito dagli italiani quando viene offerto un pagamento tramite Bnpl (Buy now, pay later), con il 17% incline a utilizzarlo.«Il motivo principale per cui i consumatori in Italia e Spagna nel settore della mobilità sono i più desiderosi di utilizzare prodotti di embedded finance, sembra essere la loro preferenza d'acquisto a credito. I servizi finanziari integrati come questo, offerti alle imprese, possono aumentare la retention dei consumatori, ampliare il numero di touchpoint e creare nuovi flussi di entrate». ha dichiarato Federico Roesler Franz, managing director Italy di Solaris. «Una cosa di cui forse ancora non ci rendiamo conto è che l'embedded finance è già un elemento essenziale per l'ecosistema finanziario. Permette facilmente alle imprese di raggiungere nuovi obiettivi e clienti. La domanda non è più se i servizi finanziari integrati possano contribuire in modo significativo a migliorare le economie del futuro e la customer experience, ma in che misura» .