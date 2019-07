6 soluzioni per trovare l’ormeggio perfetto con lo smartphone Con un paio di tap sul telefonino ci si può assicurare in tempo reale un approdo nei porti. Ecco come fare di Gianni Rusconi

3' di lettura

Pochi passaggi per verificare online la disponibilità del posto barca in tempo reale, anche nelle marine più nascoste, ed altrettanti per prenotarla, in modo rapido e semplice. Trovare un ancoraggio adatto alle proprie esigenze, senza investire troppo tempo, energie e denaro, è il sogno di ogni diportista. Ecco come fare la scelta migliore, anche grazie alle indicazioni di altri navigatori, direttamente dal proprio smartphone.



Navily

Il suo nome deriva da The Navigation Family ed è attiva dal 2004: oggi opera con oltre 600 porti partner in 10 Paesi fra Europa e Marocco, Tunisia e Malta. Offre ai diportisti la possibilità di assicurare il loro ormeggio di corta e lunga durata tramite una piattaforma di prenotazione (utilizzata fino a oggi da 120mila utenti).Una volta creato il profilo, ogni utente può inviare una richiesta alla marina prescelta e se un guasto o le condizioni meteo non permettono di raggiungere il porto è possibile cancellare senza costi il posto riservato fino alle 14 del giorno di arrivo. Nel portale e nell'app sono raccolti inoltre circa 30mila commenti con foto di porti e ancoraggi.





DockBooking

Lanciata a metà 2017, attraverso questa app è possibile prenotare (e pagare con carta di credito) un attracco turistico in diversi porti, pontili, marine e campi boa del Mediterraneo per barche a motore, barche a vela, catamarani, gommoni e battelli in generale. Come altri servizi simili, il servizio non prevede rincari o costi accessori rispetto alle tariffe di listino. Una volta registrati, è sufficiente inserire le caratteristiche della barca per poter prenotare in pochi click, conoscere le disponibilità delle varie marine (aggiornate in tempo reale), la distanza dai porti nelle vicinanze, il tipo di attracco e di fondale e venti tipici nei vari periodi dell'anno.



Marinanow

L'omonima startup nasce nel 2012 ad Arzachena, in Provincia di Sassari, con l'idea di offrire un servizio utile per gli utenti che cercavano un posto barca e subito dopo è diventata una piattaforma di riferimento per le marine (oltre 500 quelli affiliati in tutto il Mediterraneo), operatori charter e noleggiatori privati. Oggi gestisce diverse migliaia di prenotazioni l'anno facendo incontrare domanda e offerta per l'affitto imbarcazioni, offrendo punti di approdo e ormeggio e rendendo disponibili mini-guide alle migliori località turistiche per orientare la scelta dell'utente nell'organizzare la propria vacanza per mare.