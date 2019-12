600 donne nei board delle società quotate. Ecco chi sono Con la manovra l’obbligo delle quote di genere sarà esteso di altri 3 mandati e salirà al 40% dal 33% attuale, previsto dalla legge Golfo-Mosca. di Monica D'Ascenzo

Tempo di ritocchi per la governance delle società quotate. La manovra, che domani andrà in aula al Senato, porta in dote, infatti, un paio di modifiche alla legge Golfo-Mosca: l’estensione per altri 3 mandati rispetto ai 3 previsti dalla norma approvata nel 2011 e l’elevazione della quota di genere da un terzo a due quinti, vale a dire al 40 per cento. Il dato che sorprende è che a Piazza Affari una società su cinque, il 20,2% su 237 aziende dell’Mta (48), è già in linea con le nuove indicazioni contenute nel Ddl Bilancio.

Target vicino per l'Italia

D’altra parte l’Italia, dopo l’entrata in vigore della legge 120 del 2011 che prevedeva a regime una quota di posti nei board pari al 33% dedicata al genere meno rappresentato, si era rapidamente posizionata fra i Paesi più virtuosi al mondo. L’ultimo dato, dopo la tornata delle assemblee della primavera scorsa, è di una percentuale femminile nei board delle quotate italiane del 36,4%, in base a un’analisi dell’ufficio studi del Sole 24 Ore su dati FactSet. Poco manca, quindi, al raggiungimento in media, di quel 40% previsto dall’emendamento trasversale a prima firma di Donatella Conzatti (Iv), sostenuto da Valeria Fedeli (Pd) e approvato in settimana dalla commissione Bilancio del Senato. La settimana precedente era stata la volta del via libera della commissione Finanze della Camera all’emendamento a prima firma di Silvia Fregolent (Iv), che estendeva l’obbligo di quote nel riparto dei consiglieri di altri 3 mandati. Per altro a cambiamenti in questo senso in parlamento si lavorava già da un anno con una partecipazione trasversale intorno alla proposta avanzata come prima firmataria da Cristina Rossello (Fi).

Manca naturalmente il passaggio in aula, che ci sarà domani al Senato con il voto di fiducia, ma il nuovo passo avanti sul tema diversity nei board avvicina ancor di più l’Italia ai Paesi che hanno deciso di adottare le quote e che fin dall’inizio hanno posto il 40% come livello minimo: dalla pioniera Norvegia, che introdusse la norma nel 2006, alla Francia, che è arrivata all’obbligo solo nel 2017 ma ha già oggi il 42% di donne nelle società del Cac40.

Identikit delle consigliere