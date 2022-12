7 finalisti per il programma di accelerazione del gruppo Sella

Intraverse, Torino (Italia): un metaverso aperto fondato su blockchain e focalizzato sull'interoperabilità degli NFT integrati come avatar in-game.

Seed Venture, Londra (UK): decentralizza le attività di raccolta fondi per startup e Pmi e, allo stesso tempo abilita allo scambio di token rappresentativi di strumenti finanziari emessi sul mercato secondario.

Stablecomp, San Marino: il primo protocollo DeFi totalmente focalizzato sui rendimenti delle stablecoin. La DApp fornisce l’accesso a diverse strategie per i rendimenti delle stablecoin su più catene per offrire a ciascun utente il prodotto ideale.

Vertigo Exchange, Roma (Italia): piattaforma di investimento professionale che aiuta ad automatizzare e ottimizzare gli investimenti in criptovaluta grazie a strumenti quali bot, strategie di investimento e indici crittografici.

Vestinda, Bucarest (Romania): società che costruisce tecnologia per il trading e gli investimenti in Web3 e oltre. Offre soluzioni zero code per automatizzare, far crescere e proteggere i portafogli sia per i trader retail che per le piattaforme.