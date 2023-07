Radiocor, 70 anni vissuti in tempo reale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dinamica, tempestiva, multimediale, innovativa: Il Sole 24 Ore Radiocor celebra i primi 70 anni di una storia di eccellenza che l'ha consacrata come l'agenzia di stampa leader nell'informazione finanziaria in Italia.

Un primato che costituisce non un punto d'arrivo bensì la base su cui l'agenzia del Gruppo 24 ORE prende le mosse per il proprio percorso di potenziamento, con uno sguardo rivolto anche al mercato internazionale, come testimoniano i diversi accordi con realtà leader dell'informazione globale tra cui la recente partnership chiusa con Dow Jones per il lancio del nuovo notiziario Dow Jones Radiocor Newswire.

Il percorso dedicato a questo appuntamento è articolato su una serie di iniziative che guardano non solo alla storia dell'agenzia di informazione ma anche al suo futuro: a dare il proprio contributo sulle prospettive dell'informazione real time saranno chiamati gli studenti delle scuole di giornalismo autorizzate dall'Ordine dei Giornalisti del nostro paese, che fino al 1 ottobre potranno partecipare al contest “Futuro&Giornalismo”.

Gli studenti potranno cimentarsi presentando un proprio lavoro su alcuni dei temi più caldi che riguardano il mondo dell'informazione oggi: opportunità e rischi connessi all'uso dell'intelligenza artificiale nel lavoro d'agenzia di stampa: i nuovi linguaggi e le competenze del giornalista d'agenzia tra social network, multimedialità e informazione finanziaria; il ruolo dell'agenzia di stampa tra credibilità e valore del brand, in un futuro sempre più iperconnesso e disintermediato.

In sintonia con l'anima multimediale e innovativa di Radiocor, i lavori potranno essere accompagnati anche da un video, montato e prodotto in autonomia, di massimo 2 min e/o un Podcast di massimo 3 minuti.