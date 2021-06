8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani: ecco cosa fare per migliorare i nostri mari

4' di lettura

Si calcola che gli oceani producano metà del nostro ossigeno e cibo per un miliardo di persone. Assorbono anidride carbonica in grandissime quantità e bilanciano gli effetti dei cambiamenti climatici. L'8 giugno è il giorno in cui vengono celebrati in tutto il mondo: non solo in quanto fonte di ricchezza da rispettare, ma soprattutto come partner da salvaguardare. Sono ancora freschi nella memoria di tutti noi alcuni drammatici episodi che li hanno coinvolti, dagli sversamenti di petrolio (nel 2010 la piattaforma Deepwater Horizon), e poi lo sbiancamento delle barriere coralline per effetto del riscaldamento delle acque, ma anche le isole di plastica - la più tristemente famosa è il Great pacific garbage patch - che galleggiano da anni sulle acque di tutto il mondo.

L'Italia custodisce 55 beni del Patrimonio mondiale luoghi naturali e culturali tra i più famosi al mondo, molti situati in zone costiere, e può contare su 17 geoparchi e 19 riserve della biosfera designati dall'Unesco: ospita la più ricca biodiversità di specie animali e vegetali, molte di queste presenti solo nel Mediterraneo o nelle nostre coste. In Italia il mare è centrale per il turismo, per la pesca (2.891 milioni di euro) e più recentemente per le energie rinnovabili, che valgono 420 milioni di euro.

Il rispetto per le acque è ormai parte integrante dell'educazione delle nuove generazioni. Per questo in occasione della Giornata Mondiale dell'oceano, Ioc-Unesco organizza l'evento per i giovani “Tra passato e futuro: verso la Generazione oceano” che avrà luogo in Sardegna, sull'isola de La Maddalena dalle 9 alle 20, a cui si può partecipare interamente online sul canale dedicato .

Una giornata tra attività, incontri, panel tematici e tavole rotonde, con la partecipazione tra gli altri del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e del presidente della Commissione Nazionale Unesco Franco Bernabé. Sarà l'occasione per lanciare, nell'ambito del Decennio del Mare, l'Oceanthon 2021, un hackathon dedicato all’oceano aperto a tutti i Paesi del Mediterraneo, e il premio Donna di Mare 2022, dedicato a giovani figure femminili impegnate per la salvaguardia dell'oceano, non solo in campo scientifico.

Anche il mondo della moda, del design, del beauty sono attivi da anni per proporre prodotti che rispettino le acque. Materiali, processi di produzione, tinture, packaging: tutti i passaggi della filiera vengono presi in considerazione nell'ottica di un approccio che garantisca un impatto che si avvicini allo zero.