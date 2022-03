8 marzo, Mattarella: «Non è civiltà una retribuzione diversa uomo-donna»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Non è compatibile con la nostra civiltà che, a parità di mansioni e di impiego, esista una differenza di retribuzione a sfavore delle donne. Non dobbiamo più consentire che nei colloqui di lavoro si chieda alla donna e soltanto a essa: “Sei sposata? Hai figli? Hai in progetto di avere figli?”, collegando alla risposta positiva un handicap per l’assunzione. Non possiamo più accettare che le donne vivano nel timore di violenze. Siano esse sotto la forma della brutale aggressione fisica - per strada, nei luoghi di lavoro e di svago, in famiglia - che sotto quelle, sovente larvate ma sempre gravi, di pressioni psicologiche e di veri e propri ricatti». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando al Quirinale in occasione della Giornata internazionale delle donne.

La crescita del ruolo delle donne è condizione di sviluppo del Paese

«La crescita del ruolo delle donne, della presenza protagonista femminile in tutti gli ambiti della vita politica, istituzionale, economica, sociale - ha detto il capo dello Stato - è una condizione per lo sviluppo del nostro Paese. La Giornata dell’8 marzo è uno sprone. Per tutte le donne, certamente. Lo è anche per l’intera Italia che vuole diventare migliore».

Loading...

Rimuovere impedimenti, pregiudizi e ostacoli alla parità

«La condizione femminile in Italia», ha sottolineato Mattarella, è «fatta di luci e ombre. E, in particolare, di un’esperienza lavorativa e umana positiva, ma gravata ancora da troppi impedimenti, pregiudizi, ostacoli, difficoltà. Impedimenti e ostacoli che abbiamo il dovere di individuare e rimuovere - insieme, uomini e donne - se vogliamo crescere dai punti di vista economico, culturale, sociale, da quello - non meno importante - della qualità della vita».

Giovani donne più laureate dei maschi, ma con un basso tasso di occupazione

«In Italia le giovani donne investono di più dei loro coetanei maschi in formazione. Il tasso di conseguimento della laurea evidenzia un risultato nettamente migliore delle studentesse: 42,7% tra le donne, 29,2% tra gli uomini. Le donne, le nostre giovani donne, sono una risorsa preziosa», ha detto il capo dello Stato. «Ma se allarghiamo lo sguardo oltre i nostri confini, scopriamo con rammarico che le donne laureate in Italia sono di dodici punti sotto la media dei Paesi dell'Unione Europea. Sappiamo anche che l'Italia presenta un basso tasso di occupazione tra le giovani donne sotto i trent'anni. La percentuale di occupate tra di loro è trenta punti sotto la media dei Paesi dell'Unione».

Donne energie insostituibili di resistenza, coesione e pacificazione

«La forza delle donne nel dolore, la loro dignità, si sono sempre rivelate energie insostituibili di resistenza, di coesione, di pacificazione , di ricostruzione», ha detto il presidente della Repubblica durante il suo intervento al Quirinale.